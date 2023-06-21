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У кількох областях України помітили ворожі "Шахеди", оголошені тривоги

Фото: іранський дрон "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги були оголошені в деяких областях України в ніч проти 21 червня через фіксацію групи ворожих ударних безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Боражі, що барражують, противника були помічені в повітряному просторі в Сумській та Полтавській областях.

"Увага! Зафіксовано рух кількох ударних БПЛА типу "Шахед" у Сумській та Полтавській областях!" - йдеться у публікації.

У цих регіонах оголошено повітряні тривоги.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 21 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Трохи згодом у Повітряних силах зазначили, що ударні дрони були зафіксовані також і в Черкаській області. Тут також залунали сигнали про загрозу повітряних атак.

Крім того, ворожі "Шахеди" помітили й на Кіровоградщині пізніше, передали у ПС ЗСУ.

У мережі повідомляють про роботу ППО в регіонах, де було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 21 червня (фото: t.me/alarmukraine)

О 02:12 в Київській області також було оголошено повітряну тривогу.

"Увага! Київська область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА!" - поінформували у Повітряних силах.

Нічні повітряні атаки РФ по Україні

Нинішні тривоги через ворожі "Шахеди" відбуваються після вчорашньої масованої нічної повітряної атаки РФ містами України. Тоді пролунали вибухи у Києві та області, Львові та Запоріжжі.

Загалом російські окупанти вчора випустили по Україні 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно збиті українською ППО.

Під час повітряних тривог у Києві та області ППО відпрацювала за ворожими "Шахедами".

Крім того, загарбники також вдарили по Запоріжжю балістичними ракетами та С-300 з цивільної та сільськогосподарської інфраструктури.

РФ атакувала "Шахедами" у Львові об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, під час вчорашньої атаки по українських містах росіяни застосували традиційну тактику, і намагалися заплутати нашу ППО.

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