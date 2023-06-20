Намагаються заплутати ППО: Ігнат про нічну атаку дронів

Під час атаки росіян по Україні в ніч на вівторок, 20 червня, було знищено 32 з 35 дронів-камікадзе. Ворог застосовує традиційну тактику.

"Зафіксовано влучання на Львівщині. Тому що дрони розлетілися фактично по багатьох регіонах. Ворог намагається заплутати протиповітряну оборону, прокладаючи маршрути заздалегідь нові так по різних по різних областях. Для того, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони для того, щоб ми витрачали на них сили та засоби, як мінімум зенітні керовані ракети", - сказав він.

За його словами, це робиться для виявлення систем протиповітряної оборони. "Якщо вдалось там пролетіти на тому напрямку, ну, значить, вони можуть це цю інформацію використовувати при наступних удар при плануванні наступних ударів", - розповів Ігнат.

Традиційна атака

Як зазначив Ігнат, атака була традиційна. "Це північ та південь, аеродром Брянської області, а також південний напрямок. Це у нас східне узбережжя Азовського моря. Саме туди доставляють дрони вже після того, як вони потрапляють там в Москву чи морським шляхом з Ірану", - повідомив речник.

Дрони не завжди вдається збивати стрілецькою зброю, як би нам того хотілося б. "Все ж таки доводиться застосовувати більш потужні зенітні ракетні системи, тому що загроза від дронів доволі таки серйозно… Основний спектр атаки в напрямку раніше атаки це все ж таки була Київщина, саме там було знищено більшість БПЛА, понад 20", - сказав він.

Ігнат повідомив, що фактично у більшості регіонах була оголошена сьогодні повітряна тривога і було збито 32 дрона з 35.

"Тому дрони літають, як бачите аж до західних кордонів і мусимо розуміти, що реагування все ж таки на сигнали повітряної тривоги це не просто так, якщо оголошується, якщо є повідомлення про застосування ракет", - додав Ігнат.