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У кількох областях Росії скаржаться на атаку дронів, були пошкоджені енергооб'єкти

Четвер 02 травня 2024 00:56
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У кількох областях Росії скаржаться на атаку дронів, були пошкоджені енергооб'єкти Ілюстративне фото: в Орловській та Курській областях кажуть про атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

В Росії у двох регіонах заявили про роботу ППО та вибухи у ніч проти 2 травня через атаку безпілотників. В Орловській області були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, а в Курській області без світла лишився цілий населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Орловської області Андрія Кличкова та губернатора Курської області Романа Старовойта.

Орловська область

У цьому регіоні, за словами російського чиновника, "під час знешкодження" безпілотників на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Це призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь, додав місцевий губернатор.

"На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання", - йдеться в його заяві у Telegram.

Курська область

Як розповів губернатор Старовойт, через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

"Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання", - повідомив чиновник.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, на території РФ вже майже регулярно відбуваються різноманітні вибухи та пожежі, а самі росіяни пов'язують це з атаками безпілотників. Такі події відбуваються у різних регіонах країни-агресора.

Зазначимо, що попри традиційні заяви Міністерства оборони РФ про нібито знищені БПЛА через роботу протиповітряної оборони, досить часто в мережі з'являються кадри, що демонструють протилежне, зокрема "прильоти" у різні об'єкти.

Останнім часом почастішали атаки безпілотників на нафтопереробні заводи на території РФ. Так, наприклад, лише минулої ночі було відомо про пожежу на Рязанському НПЗ. Як розповіли РБК-Україна джерела, атака дронів на цей об'єкт була операцією Головного управління розвідки Міноборони України.

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Курська область Атака дронів
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