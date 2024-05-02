В нескольких областях России жалуются на атаку дронов, были повреждены энергообъекты

В России в двух регионах заявили о работе ПВО и взрывах в ночь на 2 мая из-за атаки беспилотников. В Орловской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской области без света остался населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Орловской области Андрея Клычкова и губернатора Курской области Романа Старовойта .

Орловская область

В этом регионе, по словам российского чиновника, "во время обезвреживания" беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Это привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений, добавил местный губернатор.

"На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", - говорится в его заявлении в Telegram.

Курская область

Как рассказал губернатор Старовойт, из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

"Аварийные бригады уже приступили к возобновлению электроснабжения", - сообщил чиновник.

Атаки дронов в России

Напомним, на территории РФ уже почти регулярно происходят разнообразные взрывы и пожары, а сами россияне связывают это с атаками беспилотниками. Такие события происходят в разных регионах страны-агрессора.

Отметим, что, несмотря на традиционные заявления Министерства обороны РФ о якобы уничтоженных БПЛА в результате работы противовоздушной обороны, довольно часто в сети появляются кадры, демонстрирующие противоположное, в том числе "прилеты" по разным объектам.

В последнее время участились атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ. Так, например, только минувшей ночью было известно о пожаре на Рязанском НПЗ. Как рассказали РБК-Украина источники, атака дронов на этот объект была операцией Главного управления разведки Минобороны Украины.