Внаслідок атаки безпілотника загорівся Рязанський НПЗ, - соцмережі
Вночі безпілотник атакував Рязанську область, через влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що на території підприємства прогриміли два вибухи і спалахнула сильна пожежа.
Рязанський нафтопереробний завод - підприємство НК "Роснефти", розташований за 460 км від України. Більшість продуктів нафтопереробки направляються на експорт.
Загальний звіт по атаці
Міноборони РФ повідомило про знищення і перехоплення черговими засобами ППО минулої ночі шести безпілотних літальних апаратів, з яких:
- три над територією Воронезької області;
- один над територією Рязанської області;
- один над територією Бєлгородської області;
- один над територією Курської області.
Атаки дронів на РФ
Останніми місяцями у різних куточках Росії постійно трапляються загадкові пожежі, вибухи та диверсії. Крім того, російські міста й регіони постійно атакують ударні безпілотники, виводячи з ладу нафтопереробні заводи.
Раніше цієї ночі про атаку безпілотного літального апарата повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. Також вночі прогриміли вибухи у Ростові-на-Дону та Воронежі.
27 квітня українські силовики атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів перестав працювати Словʼянський нафтопереробний завод.
Внаслідок регулярних ударів по НПЗ, у Росії виник дефіцит пального, а також зросли ціни на бензин і дизель.
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