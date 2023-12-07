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У кількох країнах ЄС покращать медичну допомогу українцям: деталі

Брюссель, Бельгія, Четвер 07 грудня 2023 11:00
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У кількох країнах ЄС покращать медичну допомогу українцям: деталі Фото: Медична допомога українцям у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська Комісія запустила проект із покращення доступу українських біженців до системи охорони здоров'я у 10 країнах ЄС. На це виділили 4 млн євро.

Проект діятиме в рамках програми EU4Health упродовж 24 місяців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Проект спрямований на посилення спроможності національних систем охорони здоров'я впоратися з напливом українських біженців, а також на покращення доступу пацієнтів до медичної допомоги, поки діє тимчасовий захист.

Покращити доступ до лікарів та медичної допомоги для українських біженців планується у Польщі, Чехії, Румунії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Молдові, Словаччині та Болгарії.

Також йдеться про більше охоплення біженців медичними послугами, в тому числі вакцинацією. Передбачається й більша інтеграція переміщених медичних працівників з України в систему охорони здоров'я країн, які їх прийняли.

За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом у Європі користуються близько 4,2 мільйона українців. У Польщі перебувають понад 950 тисяч людей, які втекли від війни в Україні, у Чехії – 366 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту, у Румунії – понад 84 тисяч, в Болгарії – понад 52 тисяч, в Угорщині – 53 тисячі українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії. У цій країні українці нерідко потребують медичнї допомоги, але стикаються з довгим очікуванням прийому та вимогами мати направлення.

Також ми розповідали, що тисячі українських біженців їздять додому, щоб відвідати лікаря. Крім тривалого очікування прийому лікаря за кордоном проблемою є неналежне лікування.

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