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Як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії: поради

Середа 08 листопада 2023 16:45
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Як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії: поради Фото: Лікарня у Чехії (bookimed.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Чехії нерідко стикаються із потребою у медичній допомозі, але відвідування лікаря стає проблемою. Українці скаржаться на час очікування прийому та вимогами мати направлення.

Як потрапити до лікаря у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Де можна шукати лікаря у Чехії

Українці в соцмережах нерідко скаржаться на чеську медичну систему. Декому не вдається знайти сімейного лікаря чи педіатра. На прийом спеціаліста доводиться чекати довгий час, інколи місяці. А до спеціалістів, які приймають без направлення, в українців його вимагають. Перешкодою стає і незнання чеської мови, коли важко пояснити лікарю свої симптоми та зрозуміти його рекомендації.

Якщо складно знайти лікаря, варто скористатися порадами видання:

  • Znamý lekař – на цьому популярному ресурсі можна шукати лікарів різних спеціальностей поблизу до свого місця проживання. У профілях лікарів вказані умови їхньої роботи та відгуки пацієнтів.
  • Чеський сайт uLékaře.cz має українську версію. Там можна отримати безкоштовну консультацію та записатися до лікаря по всій країні.
  • У страховій компанії, наприклад, VZP, можуть надати список лікарів, що набирають пацієнтів. Якщо біженцям відмовлять, треба знову звернутися у VZP, там допоможуть вирішити ситуацію.
  • Поліклініка прив'язана до місця проживання, куди можуть звернутися мешканці. Зазвичай лікарні мають сайт. Там завжди можна знайти контакти спеціалістів, написати або зателефонувати, щоб записатися на консультацію.
  • Сторінки міста чи району у соцмережах публікують інформацію, якщо звільняються місця або відкривають новий кабінет сімейного лікаря.

До яких спецалістів не потрібне направлення

У Чехії є перелік лікарів, до яких можна звертатися напряму без направлення:

  • стоматолог;
  • гінеколог;
  • дерматолог;
  • ЛОР;
  • кардіолог;
  • невролог;
  • офтальмолог;
  • хірург.

До спеціалістів найкраще звертатися поблизу місця проживання, проте можна обрати будь-який медичний заклад. Якщо лікар працює в іншому районі, варто уточнити, чи приймають там пацієнтів з інших районів чи міст.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Йдеться про скорочення терміну безкоштовного проживання.

Також ми писали, куди українцям звертатися за безкоштовним житлом у Чехії. Крім Регіонального центру допомоги Україні можна звернутися до неурядових організацій.

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