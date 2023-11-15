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"Медицина краща в Україні". Тисячі українських біженців їздять додому, щоб відвідати лікаря

Середа 15 листопада 2023 16:18
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"Медицина краща в Україні". Тисячі українських біженців їздять додому, щоб відвідати лікаря Фото: Лікування зубів (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сотні тисяч українських біженців, які опинилися у Європі, відвідують Україну на короткий час. Однією з причин є доступніша медична допомога.

Майже 40% біженців поверталися в Україну принаймні один раз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За результатами опитування Агентства ООН у справах біженців, 39% респондентів їздили з Європи до України, щоб побачитися з рідними, відвідати лікарів та владнати справи з документами.

Історики та соціологи кажуть, що масштаб цих поїздок є незвичайним у новітній історії. На думку експертів, короткі повернення свідчать, що українські біженці адаптуються до війни і намагаються знайти баланс між перебуванням у безпечніших країнах за кордоном і поверненням до свого минулого життя вдома.

Соціолог з Університету Paris Nanterre Юлія Шукан, яка вивчає соціальні наслідки війни в Україні, сказала, що це питання "відновлення відносин із батьківщиною без повного переселення".

Багато біженців розповіли, що їхні поїздки в Україну були викликані розчаруванням у системі охорони здоров’я в Європі. Крім тривалого очікування прийому лікаря за кордоном проблемою є неналежне лікування.

Тому українці долають відстань понад тисячу кілометрів, щоб полікувати зуб чи отримати ін'єкцію у хірурга-ортопеда.

Також біженці пояснюють, що вдома лікування дешевше і немає мовного бар'єру. Більшість медичних послуг в Україні, як і у Британії чи та Франції, в державних закладах є безкоштовними. Але стоматологічна чи спеціалізована допомога набагато дешевші в Україні.

"Медицина просто краща в Україні. Так і дешевше, і швидше, і лікарі уважніші. Тому я приїжджаю щоразу, коли можу", – розповіла Людмила Гуренчук, яка знайшла прихисток у Сен-Тропе у Франції.

Нагадаємо, ми писали, чому так складно потрапити до лікаря у Великій Британії.

Також ми розповідали, як українцям записатися до лікаря у Німеччині. Для цього можна скористатися додатком Doctolib.

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