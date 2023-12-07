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В нескольких странах ЕС улучшат медицинскую помощь украинцам: детали

Брюссель, Бельгия, Четверг 07 декабря 2023 11:00
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В нескольких странах ЕС улучшат медицинскую помощь украинцам: детали Фото: Медицинская помощь украинцам в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейская Комиссия запустила проект по улучшению доступа украинских беженцев до системы здравоохранения в 10 странах ЕС. На это выделили 4 млн евро.

Проект будет действовать в рамках программы EU4Health в течение 24 месяцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Проект направлен на усиление способности национальных систем здравоохранения справиться с наплывом украинских беженцев, а также на улучшение доступа пациентов к медицинской помощи, пока действует временная защита.

Улучшить доступ к врачам и медицинской помощи для украинских беженцев планируется в Польше, Чехии, Румынии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Молдове, Словакии и Болгарии.

Также речь идет о большем охвате беженцев медицинскими услугами, в том числе вакцинацией. Предполагается и большая интеграция перемещенных медицинских работников из Украины в систему здравоохранения принявших их стран.

По последним данным Евростата, временной защитой в Европе пользуется около 4,2 миллионов украинцев. В Польше находятся более 950 тысяч человек, бежавших от войны в Украине, в Чехии – 366 тысяч украинцев со статусом временной защиты, в Румынии – более 84 тысяч, в Болгарии – более 52 тысяч, в Венгрии – 53 тысяч украинских беженцев.

Напомним, мы писали, как украинским беженцам попасть к врачам в Чехии. В этой стране украинцы часто нуждаются в медицинской помощи, но сталкиваются с долгим ожиданием приема и требованиями иметь направление.

Также мы рассказывали, что тысячи украинских беженцев ездят домой, чтобы посетить врача. Кроме длительного ожидания приема врача за границей проблемой является неправильное лечение.

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