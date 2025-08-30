Кількох чоловіків 18-22 років не випустили з України: які головні причини

Як пояснив Демченко, дозвіл не стосується тих громадян, які обіймають посаду за державною службою і які підпадають під пункт 2.14 перетину кордону, таким громадянам як і раніше дозволено виїзд виключно у службове відрядження.

"І за ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження", - пояснив він.

В ДПСУ зауважили, що для того, щоб перетнути кордон треба мати:

закордонний паспорт,

військово-обліковий документ або в паперовому, або в електронному вигляді - "Резерв+".

"Також є кілька відмов через те, що люди знаходилися в розшуку. Бо прикордонники мають доступ до системи "Оберіг", щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних. Кілька громадян отримали відмову через те, що знаходяться в розшуку", - наголосив Демченко.

"Масової втечі" чоловіків немає

Як пояснив речник ДПСУ, окремої статистики саме по цій віковій категорії наразі немає.

"Але, звісно, приділяємо увагу цій категорії громадян, яким з 28 числа після набрання чинності змін до правил перетину кордону надається можливість виїхати з України, це категорія чоловіків від 18 до 22 років включно. Аналіз показує, що масового ажіотажу, як до прикладу особливо російські ресурси намагаються подати, що це "масова втеча", цього не спостерігається", - пояснив він.

За словами Демченка, звісно категорія молодих людей цього віку від ранку 28 серпня присутня на кордоні.

"Якщо 28 числа ми приділяли увагу спостереженню за виїздом, то 29 числа ми також приділили увагу і в'їзду цієї категорії. Тому є рух чоловіків у віці 18-22 років як на виїзд, так і на в'їзд. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло, фактично як був раніше, таким і залишається", - підсумував він.