Нескольких мужчин 18-22 лет не выпустили из Украины: какие главные причины

В этом месяце мужчины в возрасте 18-22 лет получили возможность выезжать из Украины, однако не все смогли пересечь границу. Некоторым пограничники отказали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Как пояснил Демченко, разрешение не касается тех граждан, которые занимают должность по государственной службе и которые подпадают под пункт 2.14 пересечения границы, таким гражданам по-прежнему разрешен выезд исключительно в служебную командировку.
"И за эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку", - пояснил он.
В ГПСУ отметили, что для того, чтобы пересечь границу надо иметь:
"Также есть несколько отказов из-за того, что люди находились в розыске. Потому что пограничники имеют доступ к системе "Оберіг", чтобы проверить, не уклоняются ли от обновления учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске", - подчеркнул Демченко.
Как пояснил спикер ГПСУ, отдельной статистики именно по этой возрастной категории пока нет.
"Но, конечно, уделяем внимание этой категории граждан, которым с 28 числа после вступления в силу изменений в правила пересечения границы предоставляется возможность выехать из Украины, это категория мужчин от 18 до 22 лет включительно. Анализ показывает, что массового ажиотажа, как к примеру особенно российские ресурсы пытаются подать, что это "массовый побег", этого не наблюдается", - пояснил он.
По словам Демченко, конечно категория молодых людей этого возраста с утра 28 августа присутствует на границе.
"Если 28 числа мы уделяли внимание наблюдению за выездом, то 29 числа мы также уделили внимание и въезду этой категории. Поэтому есть движение мужчин в возрасте 18-22 лет как на выезд, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло, фактически как был раньше, таким и остается", - подытожил он.
Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.
Как уже отмечалось, такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.
РБК-Украина писало, что с утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.