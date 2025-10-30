ua en ru
"Кількість зростає": через атаку РФ на Запоріжжя вже 23 постраждалих, серед них - діти

Четвер 30 жовтня 2025 13:44
"Кількість зростає": через атаку РФ на Запоріжжя вже 23 постраждалих, серед них - діти Кількість постраждалих у Запоріжжі може зрости (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У результаті ворожої атаки на Запоріжжя було поранено щонайменше 23 людини. Серед постраждалих - шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова у Telegram.

Що відомо про постраждалих у Запоріжжі

Згідно з інформацією посадовця, станом на 12:55 четверга, 30 жовтня, відомо вже про 23 постраждалих через російську атаку на Запоріжжя. Серед них - шестеро дітей.

"Кількість поранених зростає", - наголосив Федоров.

Уточнюється, що медики надають допомогу кожному, хто цього потребує.

"На жаль, двох чоловіків врятувати не вдалося. Співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомив очільник ОВА.

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя

Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу РФ у місті було пошкоджено 12 багатоповерхівок.

"Екстрені служби ліквідовують наслідки. Дякую всім службам за оперативність та титанічний труд. Від ночі і до зараз ви поруч із нашими мешканцями", - наголосив він.

Тим часом прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації повідомила, що вночі, підступно атакуючи місто, ворог спрямував на нього щонайменше 20 БпЛА та 8 ракет.

"Ворог продовжує вбивати мирних людей та руйнувати будинки", - йдеться у публікації ОДА у Facebook.

Зазначається, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю, пошкоджень зазнали як багатоповерхівки, так і будинки приватного сектору.

"Люди втратили все за одну мить", - додали в ОДА й розповіли історію Маргарити - вимушеної переселенки з Гуляйполя, яка від початку війни проживає в Запоріжжі.

Уточнюється, що будинок, в якому вона винаймала квартиру, "зазнав значних пошкоджень під час нічної ворожої атаки". Від звуків вибухів дуже злякався її 7-річний син.

Варто зазначити також, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру:

  • 15-80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80.

Або ж на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА: +38 0 800 503 508.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня ворог завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України - із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного та морського базування.

В цілому радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу: 52 ракет (9 із них - "балістика") та 653 дронів різних типів (близько 400 із них - "Шахеди").

Згідно з інформацією ДТЕК, російські окупанти атакували теплоелектростанції компанії у різних регіонах України. Причому це - вже третій масований удар по ТЕС впродовж жовтня.

Більше подробиць про наслідки ворожого удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.

