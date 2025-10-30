ua en ru
Количество растет: из-за атаки РФ на Запорожье уже 23 пострадавших, среди них - дети

Четверг 30 октября 2025 13:44
UA EN RU
Количество растет: из-за атаки РФ на Запорожье уже 23 пострадавших, среди них - дети Количество пострадавших в Запорожье может возрасти (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В результате вражеской атаки на Запорожье были ранены по меньшей мере 23 человека. Среди пострадавших - шестеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова в Telegram.

Что известно о пострадавших в Запорожье

Согласно информации чиновника, по состоянию на 12:55 четверга, 30 октября, известно уже о 23 пострадавших из-за российской атаки на Запорожье. Среди них - шестеро детей.

"Количество раненых растет", - подчеркнул Федоров.

Уточняется, что медики оказывают помощь каждому, кто в этом нуждается.

"К сожалению, двух мужчин спасти не удалось. Соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава ОВА.

Последствия вражеской атаки на Запорожье

Федоров сообщил, что в результате обстрела РФ в городе были повреждены 12 многоэтажек.

"Экстренные службы ликвидируют последствия. Спасибо всем службам за оперативность и титанический труд. С ночи и до сих пор вы рядом с нашими жителями", - подчеркнул он.

Между тем пресс-служба Запорожской областной государственной администрации сообщила, что ночью, коварно атакуя город, враг направил на него не менее 20 БпЛА и 8 ракет.

"Враг продолжает убивать мирных людей и разрушать дома", - говорится в публикации ОГА в Facebook.

Отмечается, что в результате ночного удара по Запорожью, повреждения получили как многоэтажки, так и дома частного сектора.

"Люди потеряли все за один миг", - добавили в ОГА и рассказали историю Маргариты - вынужденной переселенки из Гуляйполя, которая с начала войны проживает в Запорожье.

Уточняется, что дом, в котором она снимала квартиру, "получил значительные повреждения во время ночной вражеской атаки". От звуков взрывов очень испугался ее 7-летний сын.

Стоит отметить также, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр:

  • 15-80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80.

Или же на горячую телефонную линию Запорожской ОВА: +38 0 800 503 508.

Напомним, в ночь на 30 октября враг нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины - с применением ударных дронов, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения: 52 ракет (9 из них - "баллистика") и 653 дронов различных типов (около 400 из них - "Шахеды").

Согласно информации ДТЭК, российские оккупанты атаковали теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины. Причем это - уже третий массированный удар по ТЭС в течение октября.

Больше подробностей о последствиях вражеского удара - читайте в материале РБК-Украина.

