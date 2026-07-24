Кількість жертв віруса Ебола стрімко зросла, інфікованих стає все більше, - Reuters

За даними Інституту громадського здоров'я ДР Конго, станом на 23 липня кількість підтверджених смертей перевищила 1000. Загалом у країні підтверджено 2536 випадків зараження.

Ще 22 липня офіційно повідомлялося про 999 летальних випадків, а кілька тижнів тому їх було приблизно на дві третини менше.

Видання нагадує, що нинішній спалах спричинений рідкісним штамом Бундібугіо, для якого наразі не існує схвалених вакцин чи методів лікування. За оцінками фахівців, летальність цього штаму може сягати близько 40%.

Де розповсюджена Ебола

Найбільше випадків зараження фіксують у східних провінціях Ітурі та Північне Ківу. Зазначається, що роботу медиків ускладнюють напади озброєних угруповань на сході, нестача медикаментів, атаки на медичні заклади та поширення дезінформації серед населення.

Через це відстежити всі контакти інфікованих не вдається, що сприяє подальшому поширенню вірусу.

Водночас сусідня Уганда, куди також потрапили окремі випадки інфікування, змогла локалізувати спалах. Нових випадків там не фіксували з кінця червня, а країна розпочала відлік 42-денного періоду спостереження, необхідного для офіційного оголошення про завершення епідемії.