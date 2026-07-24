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Кількість жертв віруса Ебола стрімко зросла, інфікованих стає все більше, - Reuters

06:46 24.07.2026 Пт
2 хв
Офіційна статистика може відрізнятись від реальної цифри
aimg Юлія Маловічко
Фото: кількість смертей від Еболи перевищила позначку 1000 (Getty iImages)

У Демократичній Республіці Конго за останні два тижні смертність та інфікованість від Еболи збільшилася майже на 67%, що свідчить про різке погіршення ситуації зі спалахом небезпечного захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Інституту громадського здоров'я ДР Конго, станом на 23 липня кількість підтверджених смертей перевищила 1000. Загалом у країні підтверджено 2536 випадків зараження.

Ще 22 липня офіційно повідомлялося про 999 летальних випадків, а кілька тижнів тому їх було приблизно на дві третини менше.

Видання нагадує, що нинішній спалах спричинений рідкісним штамом Бундібугіо, для якого наразі не існує схвалених вакцин чи методів лікування. За оцінками фахівців, летальність цього штаму може сягати близько 40%.

Де розповсюджена Ебола

Найбільше випадків зараження фіксують у східних провінціях Ітурі та Північне Ківу. Зазначається, що роботу медиків ускладнюють напади озброєних угруповань на сході, нестача медикаментів, атаки на медичні заклади та поширення дезінформації серед населення.

Через це відстежити всі контакти інфікованих не вдається, що сприяє подальшому поширенню вірусу.

Водночас сусідня Уганда, куди також потрапили окремі випадки інфікування, змогла локалізувати спалах. Нових випадків там не фіксували з кінця червня, а країна розпочала відлік 42-денного періоду спостереження, необхідного для офіційного оголошення про завершення епідемії.

Нагадаємо, у червні стало відомо про перший випадок вірусу Ебола у Європі. Його знайшли у чоловіка у Франції.

Як ми повідомляли, у ВООЗ спрогнозували, що новий спалах Еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року.

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