Число жертв Эболы резко возросло, инфицированных становится все больше, - Reuters

По данным Института общественного здоровья ДР Конго, по состоянию на 23 июля количество подтвержденных смертей превысило 1000. Всего в стране подтверждено 2536 случаев заражения.

Еще 22 июля официально сообщалось о 999 летальных случаях, а несколько недель назад их было примерно на две трети меньше.

Издание напоминает, что нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Бундибугио, для которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. По оценкам специалистов, летальность этого штамма может достигать около 40%.

Где распространена Эбола

Наибольшее количество случаев заражения фиксируют в восточных провинциях Итури и Северном Киве. Отмечается, что работу медиков осложняют приступы вооруженных группировок на востоке, нехватка медикаментов, атаки на медицинские учреждения и распространение дезинформации среди населения.

Поэтому отследить все контакты инфицированных не удается, что способствует дальнейшему распространению вируса.

В то же время соседняя Уганда, куда также попали частные случаи инфицирования, смогла локализовать вспышку. Новые случаи там не фиксировались с конца июня, а страна начала отсчет 42-дневного периода наблюдения, необходимого для официального объявления о завершении эпидемии.