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Небезпечна Ебола вже дісталася Європи, підтверджено перший випадок

16:46 24.06.2026 Ср
2 хв
Наразі екстрено шукають людей, які могли контактувати з інфікованим
aimg Валерій Ульяненко
Небезпечна Ебола вже дісталася Європи, підтверджено перший випадок Ілюстративне фото: у Франції вперше в історії виявили вірус Ебола (Getty Images)
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У Франції вперше зафіксували випадок зараження Еболою. Небезпечний вірус виявили у лікаря, який повернувся з Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ Франції та допис Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.

Інфікованого медика вже госпіталізували до спеціалізованої лікарні. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

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Французькі служби терміново шукають усіх, хто міг контактувати з лікарем після його повернення з Демократичної Республіки Конго. Усіх знайдених контактних осіб відправлять на обов’язкову 21-денну ізоляцію під наглядом медиків.

Водночас у французькому міністерстві підкреслили, що ризик для населення є "дуже низьким".

Попри виявлений випадок, у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань зазначають, що загальний ризик поширення інфекції серед жителів Євросоюзу наразі залишається низьким.

Нагадаємо, у середині травня 2026 року ВООЗ оголосила режим міжнародної надзвичайної ситуації через масштабний спалах Еболи в Африці.

Осередком поширення інфекції став регіон Ітурі в Демократичній Республіці Конго, де зафіксували рідкісний штам вірусу Бундібугіо. Згодом захворювання поширилося й на територію сусідньої Уганди.

Додаткову загрозу становить відсутність схвалених вакцин і спеціалізованих препаратів для боротьби саме з цим різновидом вірусу.

Зазначимо, у ВООЗ заявили, що розвиток спалаху викликає серйозне занепокоєння. Кількість підозрюваних випадків зараження в ДР Конго перевищила тисячу, а число померлих сягнуло щонайменше 246 осіб.

За оцінками медичних фахівців, настільки стрімкі темпи поширення Еболи не фіксувалися за весь період спостережень за спалахами цього захворювання.

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