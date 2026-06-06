Новий спалах Еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року, - ВООЗ

Кількість підтверджених випадків захворювання на Еболу внаслідок масштабного спалаху у Східній Африці стрімко зростає і вже незабаром досягне позначки у 500 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swedenherald .

Деталі спалаху та кількість жертв

Видання інформує, що згідно з останніми офіційними даними ВООЗ, на сьогодні у регіоні підтверджено загалом 471 випадок інфікування. Внаслідок хвороби вже померли 82 людини.

Значну більшість усіх випадків захворювання зареєстровано в Конго-Кіншасі. Водночас небезпечний вірус продовжує поширюватися регіоном - у сусідній Уганді наразі підтверджено 19 випадків.

За останні 24 години медики зафіксували різке зростання захворюваності, і ситуація зі спалахом може значно погіршитися.

Читайте також: У ВООЗ назвали ситуацію зі спалахом Еболи в Африці вкрай тривожною

За оцінками американського відомства CDC (Центри контролю та профілактики захворювань), якщо негайно не вжити рішучих заходів, поточна хвиля може виявитися важчою за ту, що спустошила Західну Африку понад десять років тому.

"Такий масштаб можливий", - заявив на пресконференції директор CDC Джейсон Ашер, коментуючи ризики повторення масштабної епідемії.