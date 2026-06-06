Новий спалах Еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року, - ВООЗ
Кількість підтверджених випадків захворювання на Еболу внаслідок масштабного спалаху у Східній Африці стрімко зростає і вже незабаром досягне позначки у 500 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swedenherald.
Деталі спалаху та кількість жертв
Видання інформує, що згідно з останніми офіційними даними ВООЗ, на сьогодні у регіоні підтверджено загалом 471 випадок інфікування. Внаслідок хвороби вже померли 82 людини.
Значну більшість усіх випадків захворювання зареєстровано в Конго-Кіншасі. Водночас небезпечний вірус продовжує поширюватися регіоном - у сусідній Уганді наразі підтверджено 19 випадків.
За останні 24 години медики зафіксували різке зростання захворюваності, і ситуація зі спалахом може значно погіршитися.
За оцінками американського відомства CDC (Центри контролю та профілактики захворювань), якщо негайно не вжити рішучих заходів, поточна хвиля може виявитися важчою за ту, що спустошила Західну Африку понад десять років тому.
"Такий масштаб можливий", - заявив на пресконференції директор CDC Джейсон Ашер, коментуючи ризики повторення масштабної епідемії.
Що передувало
Нагадаємо, всередині травня 2026 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці. Епіцентром поширення інфекції, а саме рідкісного штаму Бундібугіо, стала провінція Ітурі в Демократичній Республіці Конго, звідки вірус згодом потрапив до сусідньої Уганди.
Ситуація ускладнюється тим, що наразі немає офіційно затверджених вакцин чи специфічних ліків проти цього конкретного штаму.
Вже за два тижні ситуація значно погіршилася, і у ВООЗ назвали ситуацію зі спалахом Еболи в Африці вкрай тривожною. Кількість підозрюваних випадків зараження у ДР Конго стрімко перевищила позначку в одну тисячу, а кількість летальних випадків сягнула щонайменше 246.
За даними медичних організацій, подібна швидкість поширення хвороби фіксується вперше в історії спостережень за спалахами Еболи.