Філатов: Дніпро надає тимчасовий прихисток мешканцям розбитої ракетою РФ багатоповерхівки
Дніпро надає тимчасовий прихисток мешканцям розбитої ракетою РФ багатоповерхівки. Далі людям нададуть всю потрібну комплексну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
Він закликав людей звертатися до найближчих Пунктів незламності - у школах 130, 111 і в дитячому клубі "Штурм". Там всіх забезпечують теплом, їжею та водою. Організовано також підвіз людей.
"Зранку, коли закінчать розбір завалів, ми будемо обходити всі квартири, оцінювати всі пошкодження. Бо це панельна будівля. Частину будівлі вочевидь треба буде демонтувати. Людям нададуть всю допомогу", - сказав Філатов.
Він також дав доручення забезпечити охорону будівлі. Міський голова Дніпра зауважив, що місто працює в комунікації, зокрема, з ОП і військовою адміністрацією.
Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масового обстрілу території України влучили в житловий будинок в Дніпрі, наразі кількість поранених перевалила за півсотні людей.
В результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.
Нині в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів.
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