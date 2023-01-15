Число жертв удара России по Днепру снова возросло

В Днепре снова возросло количество жертв от российского удара по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Совета обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана в Telegram.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает уже о 29 жертвах.

Он также отметил, что 27-летняя женщина, которую достали из-под завалов после обеда, находится в реанимации с сильным переохлаждением.

"Пожарные наконец-то успокоили пожар, который загорелся в доме от удара. Уже разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций", - добавил он.

Сегодня, 15 января, Корбан рассказал об актуальной информации по ситуации в Днепре по состоянию на 16:30.

"Погибли 28 человек, из них 1 ребенок; травмированы 73 человека, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них 6 детей", - заявил руководитель Совета обороны.

По его словам, продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, сейчас разыскивается еще 43 человека.