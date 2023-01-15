Число жертв удара России по Днепру снова возросло
В Днепре снова возросло количество жертв от российского удара по многоэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Совета обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана в Telegram.
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщает уже о 29 жертвах.
Он также отметил, что 27-летняя женщина, которую достали из-под завалов после обеда, находится в реанимации с сильным переохлаждением.
"Пожарные наконец-то успокоили пожар, который загорелся в доме от удара. Уже разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций", - добавил он.
Сегодня, 15 января, Корбан рассказал об актуальной информации по ситуации в Днепре по состоянию на 16:30.
"Погибли 28 человек, из них 1 ребенок; травмированы 73 человека, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них 6 детей", - заявил руководитель Совета обороны.
По его словам, продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, сейчас разыскивается еще 43 человека.
Напомним, вчера спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук назвал командира РФ, ответственного за удар по Днепру.
Ранее мы сообщали, что сейчас Днепр предоставляет временное убежище жителям разбитой ракетой РФ многоэтажки. Мэр города рассказал куда обращаться за помощью.
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