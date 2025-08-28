ua en ru
Удар РФ по Києву: 10 осіб вважаються зниклими безвісти

Четвер 28 серпня 2025 11:17
Удар РФ по Києву: 10 осіб вважаються зниклими безвісти Фото: у Києві після удару РФ 10 осіб вважаються зниклими безвісти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 серпня, нанесли комбінований удар по Києву. В результаті обстрілу 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС Ігоря Клименка.

"Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - зазначив Клименко.

Серед загиблих – троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє – загинули в лікарні від надскладних травм.

"На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - додав міністр.

Удар росіян по столиці

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 серпня, війська РФ завдали комбінованого удару по Києву. Так, ворог для атаки застосував крилаті ракети, балістику, "Кинджали" та "Шахеди".

Руйнування та пошкодження зафіксовані майже у всіх районах міста. Пошкоджено житлові будинки, офісні будівлі, заклади освіти, автомобілі, торгівельний центр.

У Дарницькому районі руйнування найсильніші. Там внаслідок влучання ракети зруйновано під'їзд пʼятиповерхового будинку. З-під завалів рятувальники дістали шістьох людей, серед них дитина.

Все, що відомо про комбінованої атаки ворога по Києву - в матеріалі РБК-Україна.

