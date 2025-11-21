Кліматичний саміт ООН у Бразилії зірвано через пожежу: 13 людей постраждало

Масштабна пожежа на кліматичному саміті ООН у Бразилії змусила евакуювати учасників, 13 людей постраждали від диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в АР.

У четвер, 20 листопада, за два дні до завершення кліматичних переговорів ООН у Белені, спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило кілька павільйонів, де мали проводитись численні дискусії, презентації та культурні події.

Організаторам вдалося локалізувати вогонь за лічені хвилини і серйозних травм вдалося уникнути, однак наслідки інциденту відчули всі делегати.

За даними представників конференції, 13 людей отримали медичну допомогу через отруєння димом. При цьому місце проведення саміту залишалося закритим приблизно сім годин, а роботу секцій та перемовин було повністю зупинено.

Як спалахнула пожежа

Міністр туризму Бразилії Селсу Сабіно заявив, що займання почалося поблизу китайського павільйону - одного з багатьох тимчасових шатрових майданчиків, встановлених для паралельних подій. На відео з місця видно, як полум’я поширюється уздовж стін поблизу африканських павільйонів і зони Climate Live Entertainment + Culture.

Представники павільйону Climate Live, що знаходився неподалік, розповіли, що вогонь поширювався дуже швидко. Один зі свідків, Семюел Рубін, зазначив, що різні павільйони, побудовані на основі армованої тканини та металевих конструкцій, зайнялися майже одночасно.

Губернатор штату Пара Елдер Барбальо припустив, що причиною інциденту міг стати збій генератора або коротке замикання в технічній будці.

Недобудовані павільйони та тривожні умови

Відомо, що значна частина інфраструктури COP30 залишалася незавершеною фактично до самого відкриття конференції. Делегати скаржилися на коридори, що "нікуди не ведуть", тимчасові фанерні підлоги та будівельний шум, який долинав навіть під час промов світових лідерів.

Волонтерка Габі Андраде, яка працювала на акредитації, розповіла, що під час її першого вихідного вона випадково опинилася поблизу місця займання.

Побачивши чорний дим, її негайно евакуювали: "Охоронець схопив мене за руку і вивів. Я кричала та плакала. Це так сумно для нас - ми всі так багато працювали".

Евакуація та невизначеність у переговорах

Пожежники наказали евакуювати всю площу конференції. Делегати були змушені залишити особисті речі, обладнання та документи. Коли через сім годин майданчик знову відкрили, частина учасників повернулася на переговори, інші - лише щоб зібрати майно.

Зруйновану зону огородили барикадами, а вцілілу частину майданчика посилили охороною.

Пожежа сталася в момент, коли переговори і так не демонстрували прориву: делегати ще не оголосили про жодної ключової домовленості.

Очікування від саміту

COP30 у Белені був важливим самітом для Бразилії, яка прагнула продемонструвати свою здатність бути лідером у боротьбі зі зміною клімату та господарем подій світового масштабу. Інцидент став серйозним репутаційним ударом для країни, яка й без того стикалася з критикою за повільну підготовку майданчика.

Попри все, організатори заявили, що конференція продовжить роботу, а пожежа не вплине на підсумкові заяви.