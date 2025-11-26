Количество жертв крупнейшего за 17 лет пожара в Гонконге резко возросло
Масштабный пожар в Гонконге, который является крупнейшим за 17 лет, уже унес жизни 36 человек. Кроме того, почти 300 человек считаются пропавшими без вести.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил глава администрации Гонконга Джон Ли, которого цитирует BBC.
Во время пресс-конференции он рассказал, что в результате пожара в районе Тай По погибли 36 человек, по меньшей мере 279 человек считаются пропавшими без вести.
Ли также сообщил, что 29 человек находятся в больнице, семеро из них в критическом состоянии.
Глава администрации Гонконга отметил, что пожар постепенно удается взять под контроль. Он привел слова директора пожарной службы, который заверил, что ресурсов и персонала для тушения достаточно.
Джон Ли также сообщил, что для борьбы с огнем было задействовано более 800 пожарных, а также 140 пожарных машин. Он добавил, что из всех зданий, которые ранее горели, сейчас три уже не имеют никаких признаков пожара.
Что предшествовало
Сегодня, 26 ноября, около 15:00 жилой комплекс "Ван Фук Корт" в районе Тай По охватил пожар. Комплекс насчитывает 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.
Власти присвоили пожару самый высокий, пятый уровень опасности. Он возник в результате возгорания бамбуковых строительных лесов и сетки, которыми были окружены здания на время реновации.
Последний раз пожар пятой степени в Гонконге произошел 17 лет назад. В 2008 году в здании Cornwall Court в деловом районе Монг-Кок произошел пожар, в результате которого погибло четыре человека.
Напомним, 20 ноября, за два дня до завершения климатических переговоров ООН в Белене, вспыхнул масштабный пожар. Медицинскую помощь оказали 13 лицам - они отравились дымом.