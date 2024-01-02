Кількість жертв через землетрус в Японії різко зросла: під завалами знайдені десятки тіл

"Щонайменше 30 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався на півострові Ното та прилеглих територіях у центральній Японії у новорічну ніч", повідомляють у виданні.

Як зазначається, у вівторок надходили повідомлення про місця нових руйнуваннь, куди оперативно прямували рятувальні служби.

"Землетрус магнітудою 7,6 балів спричинив значні структурні пошкодження і пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава. Тривалі підземні поштовхи і завали на дорогах перешкоджали рятувальним операціям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила міська влада, семеро містян Вадзіми загинули в лікарні, ще 14 опинились під завалами. Також відомо про займання понад 200 будинків.

Крім того, землетрус спричинив значні руйнування у префектурах Ніігата, Тояма, Фукуї та Гіфу. Наразі відомо, що близько 1000 військовослужбовців Сил самооборони беруть участь у рятувальних операціях.

Ускладнене пересування

Великі складнощі також виникли і в транспортній галузі країни. Влада Японії заявляє про ускладнений автомобільний рух в напрямку міста Ното (епіцентру землетрусу).

За даними West Japan Railway Co., близько 1400 пасажирів швидкісного поїзда були заблоковані приблизно на 11 годин. Заpначається, що компанія зупинила рух чотирьох поїздів на лінії, щоб перевірити колії та інші об’єкти після землетрусу.