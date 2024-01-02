Число жертв из-за землетрясения в Японии резко возросло: под завалами найдены десятки тел

"По меньшей мере, 30 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното и прилегающих территориях в центральной Японии в новогоднюю ночь", сообщают в издании.

Как отмечается, во вторник поступали сообщения о местах новых разрушений, куда оперативно направлялись спасательные службы.

"Землетрясение магнитудой 7,6 баллов повлекло за собой значительные структурные повреждения и пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. Длительные подземные толчки и завалы на дорогах препятствовали спасательным операциям", - говорится в сообщении.

Как отметили городские власти, семеро горожан Вадзимы погибли в больнице, еще 14 оказались под завалами. Также известно о возгорании более 200 домов.

Кроме того, землетрясение повлекло за собой значительные разрушения в префектурах Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу. Пока известно, что около 1000 военнослужащих Сил самообороны принимают участие в спасательных операциях.

Затрудненное передвижение

Большие затруднения также возникли и в транспортной отрасли страны. Власти Японии заявляют об усложненном автомобильном движении в направлении города Ното (эпицентр землетрясения).

По данным West Japan Railway Co., около 1400 пассажиров скоростного поезда были заблокированы примерно на 11 часов. Отмечается, что компания остановила движение четырех поездов на линии, чтобы проверить колеи и другие объекты после землетрясения.