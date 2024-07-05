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Кількість жертв атаки РФ по Дніпру збільшилась до 8 людей

Фото: атака РФ по Дніпру 3 липня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Ярослава Борзова

Кількість жертв російського удару по Дніпру 3 липня збільшилася до 8 людей. У лікарні померла ще одна поранена жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки", - зазначив Лисак, висловивши співчуття тим, хто втратив рідних.

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що сьогодні вночі над областю оборонці з ПвК "Схід" збили 3 "Шахеди".

Зокрема, під ворожими ввечері та з початку ранку під ударами був Нікополь. Агресор атакував дронами-камікадзе.

"Пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.

Атака РФ 3 липня

Зранку 3 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку міста Дніпро. Також була інформація, що на місто також летіли ракети. У місті згодом пролунала серія вибухів.

Пізніше стало відомо про наявність жертв внаслідок вибухів.

Також місцеві ЗМІ повідомляли, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджено торговий центр, а біля медичного закладу спалахнула пожежа.

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