RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число жертв атаки РФ по Днепру увеличилось до 8 человек

Фото: атака РФ по Днепру 3 июля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Ярослава Борзова

Число жертв российского удара по Днепру 3 июля увеличилось до 8 человек. В больнице скончалась еще одна раненая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"В больнице скончалась еще одна женщина, раненая в Днепре накануне. Ей было 72 года", - отметил Лысак, выразив соболезнования тем, кто потерял родных.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА сообщил, что сегодня ночью над областью защитники из ПВК "Восток" сбили 3 "Шахеда".

В частности, под вражескими вечерами и с начала утра под ударами был Никополь. Агрессор атаковал дронами-камикадзе.

"Повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус. Люди цели", - говорится в сообщении.

Атака РФ 3 июля

Утром 3 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе в направлении города Днепр. Также была информация, что на город летели ракеты. В городе впоследствии раздалась серия взрывов.

Позже стало известно о наличии жертв в результате взрывов.

Также местные СМИ сообщали, что в результате обстрела в городе поврежден торговый центр, а возле медицинского учреждения вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроВойна России против УкраиныДрониРакетная атака