Число жертв атаки РФ по Днепру увеличилось до 8 человек

"В больнице скончалась еще одна женщина, раненая в Днепре накануне. Ей было 72 года", - отметил Лысак, выразив соболезнования тем, кто потерял родных.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА сообщил, что сегодня ночью над областью защитники из ПВК "Восток" сбили 3 "Шахеда".

В частности, под вражескими вечерами и с начала утра под ударами был Никополь. Агрессор атаковал дронами-камикадзе.

"Повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус. Люди цели", - говорится в сообщении.