У Дніпрі є загиблі та 18 постраждалих через ранкову атаку РФ

У Дніпрі є жертви внаслідок удару, який завдали окупанти зранку 3 липня. Також відомо про 18 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Дніпра Бориса Філатова та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.

Через атаку дронами та ракетами у Дніпрі сталося кілька пожеж.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок атаки загинули троє осіб. За попередньою інформацією, відомо про 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка.

"На жаль, є загиблі цивільні…", - написав Філатов.

Вибухи у Дніпрі

Зранку 3 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку міста Дніпро. Також була інформація, що на місто також летіли ракети.

У Дніпрі пролунала серія вибухів. Також вибухи чули у Запоріжжі.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено торговий центр, а біля медичного закладу спалахнула пожежа. У місті помітили дим.

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