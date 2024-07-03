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У Дніпрі є загиблі та 18 постраждалих через ранкову атаку РФ

Дніпро, Середа 03 липня 2024 11:13
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У Дніпрі є загиблі та 18 постраждалих через ранкову атаку РФ Фото: у Дніпрі є жертви та постраждалі внаслідок атаки (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі є жертви внаслідок удару, який завдали окупанти зранку 3 липня. Також відомо про 18 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Дніпра Бориса Філатова та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"На жаль, є загиблі цивільні…", - написав Філатов.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок атаки загинули троє осіб. За попередньою інформацією, відомо про 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка.

Через атаку дронами та ракетами у Дніпрі сталося кілька пожеж.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.

Фото: у Дніпрі пошкоджено ТЦ внаслідок атаки (t.me/mykola_lukashuk)

Вибухи у Дніпрі

Зранку 3 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку міста Дніпро. Також була інформація, що на місто також летіли ракети.

У Дніпрі пролунала серія вибухів. Також вибухи чули у Запоріжжі.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено торговий центр, а біля медичного закладу спалахнула пожежа. У місті помітили дим.

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