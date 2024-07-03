Росіяни випустили по Україні дрони і ракети: у Дніпрі та Запоріжжі вибухи

Російські окупанти зранку 3 липня випустили по Україні дрони-камікадзе та ракети. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.

Близько 7:00 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Херсонської та Миколаївської областей до Кіровоградської області. Пізніше стало відомо, що дрони рухають у напрямку Дніпропетровської області.

Вже о 9:00 моніторингові групи та Повітряні сили повідомили про рух ракет з Харківської області у напрямку Полтавської, а також про рух ворожих ракет у напрямку Дніпра та Павлограда (через Запоріжжя). Жителів міста закликали перебувати в укриттях.

У Дніпрі зранку пролунала серія вибухів. Вибухи також чули у Запоріжжі. У мережі також пишуть про вибухи в окупованому Бердянську.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджено один із торгових центрів. Також біля одного із медзакладів Дніпра спалахнула пожежа.

Карта повітряних тривог станом на 9:25