ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість загиблих внаслідок вибуху у Києві зросла

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 лютого 2023 18:43
Кількість загиблих внаслідок вибуху у Києві зросла Фото: кількість загиблих внаслідок вибуху у Києві зросла (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМВА.

Повідомляється, що чотирьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Вони мають ушкодження різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали медична допомога.

При цьому під завалами досі залишаються двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зазначимо, що за попередніми даними, у Дарницькому районі вибухнув газовий балон.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом вибуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух Віталий Кличко
NEWS
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів