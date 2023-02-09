Кількість загиблих внаслідок вибуху у Києві зросла

В результаті вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМВА .

Повідомляється, що чотирьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Вони мають ушкодження різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надали медична допомога.

При цьому під завалами досі залишаються двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зазначимо, що за попередніми даними, у Дарницькому районі вибухнув газовий балон.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом вибуху.

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