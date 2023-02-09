Количество погибших в результате взрыва в Киеве возросло

В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и КГВА .

Сообщается, что четырех человек удалось вытащить из-под завалов. У них повреждения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

При этом под завалами до сих пор остаются два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что, по предварительным данным, в Дарницком районе взорвался газовый баллон.

Прокуратура уже начала расследование по факту взрыва.

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