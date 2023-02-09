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Правоохоронці почали розслідувати вибух у Дарницькому районі Києва

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Київ, Четвер 09 лютого 2023 18:10
Правоохоронці почали розслідувати вибух у Дарницькому районі Києва Фото: правоохоронці почали розслідувати вибух у Дарницькому районі Києва (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо вибуху, який стався сьогодні на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Так, сьогодні близько 15:40 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі стався вибух на території колишнього заводу.

Внаслідок вибуху зазнало руйнувань одноповерхове складське приміщення та виникла пожежа на площі 500 кв м.

Наразі відомо про одного загиблого, ще шестеро людей залишаються під завалами.

За вказаним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

У кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі та процесуальні дії. Причини вибуху з'ясовують.

На місце події продовжують працювати рятувальні служби, кінологи та лікарі.

КМВА повідомляло, що, за попередньою інформацією, у Дарницькому районі вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще трьох витягнули з-під завалів.

Під завалами ще залишаються шість людей, проте з чотирма з них вдалося встановити зв'язок.

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