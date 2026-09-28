Кількість загиблих внаслідок удару РФ по будівлі НАН у Києві зросла

Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві зросла до 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і ДСНС.
"У Шевченківському районі, у нежитловій будівлі в центрі столиці, під час аварійно-рятувальних робіт, деблокували тіло ще одного загиблого", - розповів він.
Таким чином, внаслідок ворожого удару по будівлі НАН України загинуло дві людини.
У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершено.
Фото: аварійно-рятувальні роботи на місці удару (ДСНС)
Нагадаємо, сьогодні російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва.
На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив про рятувальну операцію, гасіння пожежі та пошук людей, які могли перебувати всередині. Президент також пообіцяв відповідь для країни-агресорки.
Крім того, у будівлі НАН України загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Він повідомив, що на момент удару перебував на роботі і отримав легку травму.
Зазначимо, сьогодні вранці російські безпілотники вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.
РБК-Україна також писало, що росіяни вдарили по медичному центру "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені, медичний центр тимчасово зупинить роботу.