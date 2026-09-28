Число погибших в результате удара РФ по зданию НАН в Киеве возросло

"В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы во время аварийно-спасательных работ деблокировали тело еще одного погибшего", - рассказал он.

Таким образом, в результате вражеского удара по зданию НАН Украины погибли два человека.

В ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте российского удара завершены.

Фото: аварийно-спасательные работы на месте удара (ГСЧС)

Напомним, сегодня российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук в центре Киева.

На событие отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил о спасательной операции, тушении пожара и поиске людей, которые могли находиться внутри. Президент также пообещал ответ для страны-агрессора.

Кроме того, в здании НАН Украины погибла помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина. Он сообщил, что на момент удара находился на работе и получил легкую травму.