Число погибших в результате удара РФ по зданию НАН в Киеве возросло

Число погибших в результате российского удара по зданию Национальной академии наук в Киеве возросло до 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и ГСЧС.
"В Шевченковском районе, в нежилом здании в центре столицы во время аварийно-спасательных работ деблокировали тело еще одного погибшего", - рассказал он.
Таким образом, в результате вражеского удара по зданию НАН Украины погибли два человека.
В ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте российского удара завершены.
Фото: аварийно-спасательные работы на месте удара (ГСЧС)
Напомним, сегодня российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук в центре Киева.
На событие отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил о спасательной операции, тушении пожара и поиске людей, которые могли находиться внутри. Президент также пообещал ответ для страны-агрессора.
Кроме того, в здании НАН Украины погибла помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина. Он сообщил, что на момент удара находился на работе и получил легкую травму.
Отметим, сегодня утром российские беспилотники ударили по Киеву. В результате обстрела были повреждены объекты в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности АЗС и офисное здание.
РБК-Украина также писало, что россияне ударили по медицинскому центру "Добробут" в Киеве. В результате вражеских обстрелов есть раненые, медицинский центр временно остановит работу.