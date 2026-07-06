У Києві під завалами обстріляного будинку може бути ще 10 людей
Після російського удару по Києву рятувальники продовжують пошукову операцію. Точну кількість людей, які могли опинитися під уламками, ще встановлюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДСНС Києва Павла Петрова в ефірі "Вечір.LIVE".
Пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару тривають у Подільському та Дарницькому районах столиці. На місцях працюють рятувальники, важка інженерна техніка, крани та кінологічні розрахунки.
За словами Петрова, попередньо під завалами будинку в Подільському районі можуть залишатися до десяти людей. Точну кількість зможуть встановити лише після завершення розбору зруйнованих конструкцій.
"Станом на зараз у нас працює інженерна техніка, триває рятувальна операція. На жаль, за нашою інформацією, тут ще можуть перебувати люди", - сказав речник ДСНС Києва.
За даними ДСНС, унаслідок російської атаки на Київ загинули 15 людей.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе.
У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару балістичними ракетами по Києву загинула ціла родина.
Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.