ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві під завалами обстріляного будинку може бути ще 10 людей

20:01 06.07.2026 Пн
1 хв
До пошукової операції залучили важку техніку, крани та кінологічні розрахунки
aimg Марія Науменко
У Києві під завалами обстріляного будинку може бути ще 10 людей Фото: рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Подільському районі Києва (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Після російського удару по Києву рятувальники продовжують пошукову операцію. Точну кількість людей, які могли опинитися під уламками, ще встановлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДСНС Києва Павла Петрова в ефірі "Вечір.LIVE".

Пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару тривають у Подільському та Дарницькому районах столиці. На місцях працюють рятувальники, важка інженерна техніка, крани та кінологічні розрахунки.

За словами Петрова, попередньо під завалами будинку в Подільському районі можуть залишатися до десяти людей. Точну кількість зможуть встановити лише після завершення розбору зруйнованих конструкцій.

"Станом на зараз у нас працює інженерна техніка, триває рятувальна операція. На жаль, за нашою інформацією, тут ще можуть перебувати люди", - сказав речник ДСНС Києва.

За даними ДСНС, унаслідок російської атаки на Київ загинули 15 людей.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе.

У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару балістичними ракетами по Києву загинула ціла родина.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Російська Федерація Україна
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України