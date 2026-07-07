Число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 19 человек

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В Киеве выросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля - до 19 человек. В Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно по состоянию на сейчас В ночь в Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов еще три тела погибших. Общее количество жертв ночной атаки возросло до 19 человек. Работы по разбору завалов продолжаются. Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое. В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе под завалами разрушенного дома, по предварительным данным, могли оставаться около десяти человек.