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Число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 19 человек

07:17 07.07.2026 Вт
1 мин
Спасатели деблокировали из-под завалов тела погибших
aimg Екатерина Коваль
Число погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 19 человек Фото: украинские спасатели продолжают разбор завалов (t.me/VA_Kyiv)
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В Киеве выросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля - до 19 человек. В Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно по состоянию на сейчас

В ночь в Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов еще три тела погибших.

Общее количество жертв ночной атаки возросло до 19 человек.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе под завалами разрушенного дома, по предварительным данным, могли оставаться около десяти человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате удара баллистическими ракетами по Киеву погибла целая семья.

7 июля в Киеве объявили День траура. В городе опустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

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