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Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 40

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Днепр, Понедельник 16 января 2023 12:58
Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 40 Фото: количество погибших в результате ракетного удара по Днепру выросло до 40 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажному зданию Днепра возросло до 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Издание со ссылкой на обновленные данные Днепропетровской ОВА сообщает, что в настоящее время известно о 40 жертвах российской атаки по Днепру.

Напомним, 14 января россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

Вчера из-под завалов достали женщину. В результате обстрела было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

Правоохранители получили46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.

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