Кількість загиблих внаслідок обстрілу Лиману зросла до 9
Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військовими Лимана знову зросла. Наразі відомо про 9 жертв ударів.
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Протягом минулої доби ворог вбив 10 цивільних:
- 9 в Лимані;
- 1 в Авдіївці;
Також ще 13 людей отримали поранення протягом доби.
Фото: кількість жертв в Донецькій області 8 липня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.
Обстріл Лимана
Загалом російські військові регулярно завдають ударів по містах та селах Донецької області. Ворог б'є по прифронтових населених пунктах та тих, що знаходяться у відносному тилу.
Вчора, 8 червня, близько о 10 ранку росіяни вдарили по приватному сектору Лимана з реактивної системи залпового вогню. Спочатку було відомо про шістьох загиблих, однак пізніше їх кількість зросла до 8.
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