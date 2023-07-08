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Росіяни вдарили по Лиману: 6 людей загинули, є поранені

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Субота 08 липня 2023 11:32
Росіяни вдарили по Лиману: 6 людей загинули, є поранені Фото: росіяни вдарили по Лиману (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули щонайменше шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Він повідомив, що через обстріл міста щонайменше шість людей загинули та п'ятеро зазнали поранень.

Окупанти завдали удару по Лиману з РСЗВ близько 10:00. Вони поцілили у приватний сектор. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок і крамницю.

На місці працює поліція. Тим часом парамедики надають необхідну медичну допомогу.

Обстріли Донецької області

Російські окупанти кожен день ведуть обстріли по містах та селах Донецької області. Під ударами перебувають прифронтові населені пункти регіону, та ті, які знаходяться у відносному тилу.

Так, 6 липня загарбники обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Окрім того, наприкінці червня росіяни обстріляли школу в Покровському районі. Тоді загинули двоє людей, ще шість були поранені.

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