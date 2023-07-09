ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до 9

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 08:59
Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до 9 Фото: количество погибших в результате обстрела Лимана выросло до 9 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Количество погибших в результате обстрела российскими военными Лимана снова возросло. Сейчас известно о 9 жертвах ударов.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

За прошедшие сутки враг убил 10 гражданских:

  • 9 в Лимане;
  • 1 в Авдеевке;

Также еще 13 человек получили ранения в течение суток.

Число погибших в результате обстрела Лимана возросло до 9

Фото: количество жертв в Донецкой области 8 июля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил Кириленко.

Обстрел Лимана

В целом российские военные регулярно наносят удары по городам и селам Донецкой области. Враг бьет по прифронтовым населенным пунктам и находящимся в относительном тылу.

Вчера, 8 июня, около 10 утра россияне ударили по частному сектору Лимана из реактивной системы залпового огня. Изначально было известно о шести погибших, однако позже их количество возросло до 8.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе