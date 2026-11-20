"За оновленою інформацією, на цей час відомо про 7 загиблих та 17 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю", - розповів він.

Кличко додав, що у стаціонарах лікарень Києва зараз перебувають 16 поранених.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 20 листопада, Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістичними. Сили ППО збили 462 повітряні цілі ворога.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.