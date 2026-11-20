В результате атаки российских оккупантов на Киев в пятницу, 20 ноября, погибли семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
"По обновленной информации, в настоящее время известно о 7 погибших и 17 пострадавших в результате атаки врага на столицу", - рассказал он.
Кличко добавил, что в стационарах больниц Киева сейчас находятся 16 раненых.
Напомним, в ночь на сегодня, 20 ноября, Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов, в частности баллистическими. Силы ПВО сбили 462 воздушных целей врага.
В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных дронов противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Отметим, в результате ночной атаки россиян на Киев вспыхнули здания в Оболонском и Подольском районах. В Оболонском районе возник пожар в трехэтажном здании.
Кроме того, из-за массированной атаки России часть Киева осталась без электроэнергии. В частности, обесточены жители Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов.