Число погибших от землетрясения в Турции превысило 40 тысяч

На сегодня известно, что от землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, погибли 40 689 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

По информации турецкого управления по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций, на месте стихийного бедствия все еще остается 14 тысяч строительной техники. На месте работают 250 тысяч человек.

При этом в большинстве провинций поисково-спасательные работы завершены.

Турция надеется, что в течение 2 месяцев будет построено 100 тысяч контейнерных городов. Инфраструктурные работы продолжаются.

Напомним, на 278 часов после землетрясения в Турции из-под завалов спасли мужчину и 17-летнюю девушку.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш снова произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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