У Туреччині врятували дівчину, яка 10 днів сиділа під завалами
У Туреччині рятувальники дістали дівчину, яка 248 годин після руйнівного землетрусу знаходилась під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Відомо, що 17-річну Алейну Олмез було врятовано у Кахраманмараші, непоаділк від епіцентру одного із землетрусів. Її було поранено, однак вона змогла протриматись 10 днів до моменту, як її знайдуть рятівники.
"Вона виглядала здоровою. Вона відкривала і закривала очі", - сказав шахтар Алі Акдоган. Він допомагав у порятунку.
Він розпопвів, що всі хто працює над ліквідацією наслідків землетрусів радіють, коли вдається дістати з під завалів когось живим. Навіть якщо це тварини.
Нагадаємо, що станом на 14 лютого було відомо, що у Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.
Також стало відомо, що турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.
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