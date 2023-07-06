Окупанти обстріляли село і місто у Донецькій області: є загибла і поранені

Російські війська сьогодні, 6 липня, обстріляли населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Обстріл села Новомихайлівка

Російські війська обстріляли приватний сектор с. Новомихайлівка Покровського району.

Зазначається, що від вибухів постраждали жінка та чоловік, які перебували вдома. З осколковими пораненнями їх доставили до лікарні.

Обстріл Торецька

Внаслідок чергової атаки окупантів на місто Торецьк загинула продавчиня продуктового магазину.

"Ще дві місцеві мешканки отримали мінно-вибухові та осколкові поранення", - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці почали розслідування

За попередніми даними, армія Росії обстріляла населені пункти з артилерії. Також снарядами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки й торговельний об’єкт.

Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Так, наприкінці червня війська РФ обстріляли школу в Покровському районі, і тоді внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще шість були поранені.

Нагадаємо також, що 27 червня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" до кафе, коли там було багато відвідувачів. В результаті загинули 13 людей, і ще 60 отримали поранення.