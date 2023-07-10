Росіяни з артилерії обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

Російські війська обстріляли Авдіївку та Гостре в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Обстріл Гострого

Близько 14:40 війська РФ відкрили вогонь по приватному сектору смт Гостре Покровського району.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків віком, серед них - батько та син. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Обстріл Авдіївки

Близько 15:00 росіяни вчергове обстріляли місто Авдіївка, де у власному будинку загинув чоловік.

За попередніми даними, окупанти атакували населені пункти з артилерії. Пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.

Розслідування ударів

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Фото: населені пункти, які обстріляла Росія (deepstatemap.live)

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Також окупанти атакували місто Лиман, кількість загиблих внаслідок обстрілу знову зросла. Наразі відомо про 9 жертв ударів.