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Кількість загиблих та поранених через удар по Одесі різко зросла

Фото: кількість загиблих та поранених через удар по Одесі різко зросла (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

Через масовану атаку по Одесі 15 березня загинуло 14 людей, ще 46 поранено. 16 березня оголошено у місті та області днем жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник", - розповів він.

Крім того, за його словами, ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення.

"Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба", - додав Кіпер.

Обстріл Одеси

Російські війська ближче до полудня 15 березня влаштували масований ракетний удар по Одесі, у місті лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск ракет у бік Одеси.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по рятувальниках та медиках, які приїхали на місце після першої серії вибухів. Пізніше стало відомо про 20 поранених людей, п'ять із яких виявилися працівниками ДСНС. Один із них загинув.

Наразі кількість жертв та постраждалих продовжує зростати. До цього повідомлялось про вісім загиблих та понад 30 поранених.

Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса