Количество погибших и раненых из-за удара по Одессе резко возросло

"В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур", - добавил Кипер.

Обстрел Одессы

Российские войска ближе к полудню 15 марта устроили массированный ракетный удар по Одессе, в городе гремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске ракет в сторону Одессы.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по спасателям и медикам, приехавшим на место после первой серии взрывов. Позже стало известно о 20 раненых людях, пять из которых оказались работниками ГСЧС. Один из них погиб.

Сейчас количество жертв и пострадавших продолжает расти. До этого сообщалось о восьми погибших и более 30 раненых.

Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.