RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество погибших и раненых из-за удара по Одессе резко возросло

Фото: количество погибших и раненых из-за удара по Одессе резко возросло (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированной атаки по Одессе 15 марта погибли 14 человек, еще 46 ранены. 16 марта объявлен в городе и области днем траура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур", - добавил Кипер.

Обстрел Одессы

Российские войска ближе к полудню 15 марта устроили массированный ракетный удар по Одессе, в городе гремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске ракет в сторону Одессы.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по спасателям и медикам, приехавшим на место после первой серии взрывов. Позже стало известно о 20 раненых людях, пять из которых оказались работниками ГСЧС. Один из них погиб.

Сейчас количество жертв и пострадавших продолжает расти. До этого сообщалось о восьми погибших и более 30 раненых.

Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса