Кількість загиблих після удару по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла

"З-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, під час атаки міста одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали.

"У результаті удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки", - додали в поліції.

Як зазначили в ДСНС України, роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку продовжуються.

Реакція Зеленського та ОП

На удар по будинку в Запоріжжі відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все", - написав він, показавши відео з місця трагедії.

За даними голови ОП Андрія Єрмака, окрім трьох загиблих, п'ятеро людей у лікарні та ще 20 евакуйовано.

"Запоріжжя. Вночі ворог обстріляв місто і влучив у багатоповерхівку. Люди спали в себе вдома, але для терористів житлові будинки - це також "військові цілі", - написав він.