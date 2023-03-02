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Число погибших после удара по многоэтажке в Запорожье выросло

Фото: число погибших после удара по многоэтажке в Запорожье выросло до 3 человек (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за удара российских оккупантов по дому в Запорожье возросло до трех человек. Шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Из-под завалов деблокированы шесть раненых людей и тела троих погибших", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, во время атаки города одна ракета попала в многоэтажный дом, под завалами оказались жители квартир, которые в это время мирно спали.

"В результате удара в пятиэтажке произошло разрушение более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома", - добавили в полиции.

Как уточнили в ГСЧС Украины, работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома продолжаются.

Реакция Зеленского и ОП

На удар по дому в Запорожье отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - написал он, показав видео с места трагедии.

По данным главы ОП Андрея Ермака, кроме трех погибших, пятеро человек в больнице и еще 20 эвакуированы.

"Запорожье. Ночью враг обстрелял город и попал в многоэтажку. Люди спали у себя дома, но для террористов жилые дома - это тоже "военные цели", - написал он.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.

Напомним, в Запорожье сегодня ночью, 2 марта, были слышны громкие взрывы, в городе и регионе объявлена воздушная тревога.

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Запорожье