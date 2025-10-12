Кількість загиблих після атаки РФ на Львівщину 5 жовтня зросла

Зазначається, що у лікарні 11 жовтня помер 46-річний Віталій Константинов, який постраждав після російського ракетного удару. Інші чотири члени його сім’ї загинули на місці.

"Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував", - написали у сільській раді.