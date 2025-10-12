UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Кількість загиблих після атаки РФ на Львівщину 5 жовтня зросла

Ілюстративне фото: кількість загиблих після атаки РФ на Львівщину 5 жовтня зросла (facebook.com DSNSCHERKASY)
Автор: Наталія Кава

Кількість загиблих унаслідок російського удару 5 жовтня по селу Лапаївка Львівської області зросла до пʼяти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зимноводівську сільську раду територіальної громади.

Зазначається, що у лікарні 11 жовтня помер 46-річний Віталій Константинов, який постраждав після російського ракетного удару. Інші чотири члени його сім’ї загинули на місці.

"Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував", - написали у сільській раді.

Ракетна атака росіян на Львів: що відомо

Нагадаємо, що вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив понад 50 ракет та понад 500 дронів.

Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарило загалом 78 дронів та 12 крилатих ракет російських окупантів. В одному з населених пунктів області через прильот повністю загинула сім'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьВійна в Україні